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Bingöl’de teröristlere ait iki sığınak imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki sığınak imha edilirken, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 04.12.2020, 14:46
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Bingöl’de teröristlere ait iki sığınak imha edildi
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Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki sığınak imha edilirken, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Merkez, Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında icra edilen operasyonlar neticesinde yapılan arazi aramasında Genç ve Yedisu ilçelerinde meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen iki ayrı sığınak içerisinde ve Merkez ilçede toprağa gömülü vaziyette mühimmat, bol miktarda gıda, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Operasyonlar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Sığınaklar içinde 10 adet 25 kg’lık mutfak tüpü, 5 adet küçük tüp, 1 adet 9 mm’lik tabanca şarjörü, 13 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet 9 mm’lik tabanca mermisi, 1 adet akü, 1 adet dürbün, 1 adet el radyosu, 300 metre kablo ve elektrik malzemeleri, 163 adet pil, 3 adet 500 ml’lik silah temizleme yağı, muhtelif örgütsel doküman, bol miktarda gıda, muhtelif yaşam ve tıbbi malzemenin ele geçirildiği bildirildi.
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