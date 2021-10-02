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Bingöl’de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Asayiş 02.10.2021, 19:29
Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı patlatıldı. Patlama sonucu 2 işçi şehit oldu. Şehit olan işçilerin, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya olduğu öğrenildi.
Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
(MAÇ-CK-