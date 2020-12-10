Bingöl’de terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-9 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Valili tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 09 Aralık 2020 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen Yıldırım - 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 2 adet mavi jelikan bidon içerisinde mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Malzemelerin ise, 117 Adet 5.56 mm çapında fişek, 1 adet keskin nişancı gizleme ağı, 50 metre kablo, 8 adet pil,1 adet çadır ve muhtelif yaşam malzemesi olduğu belirtildi.