Bingöl’de tarlaya operasyon: 860 bin kök kenevir ele geçirildi
BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, NARKO-TERÖRİZMLE MÜCADELE KAPSAMINDA GENÇ İLÇESİ KIRSALINDA 860 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 40 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında bir araziye düzenlenen operasyonda 860 bin kök keneviri ve 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Narko-Terörizmle Mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği, esrar satışından elde edilen gelir ile terör örgütüne finans sağlanacağına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda 860 bin kök kenevir bitkisi ve 40 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
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