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Bingöl’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
BİNGÖL’DE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ, 20 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 07.09.2020, 10:08
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Bingöl’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, biri ağır 20 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Erzurum Karayolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Batman’a dönüş yolunda olan ve fındık işçilerini taşıyan 72 AAC 137 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada biri ağır 20 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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