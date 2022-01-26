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Bingöl’de saniyelerle kar kütlesinden kurtuluş güvelik kamerasına yansıdı
Bingöl’de aracından inip işyerine doğru ilerleyen vatandaşın çatıdan düşen kar kütlelerinden saniyelerle kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 26.01.2022, 23:08 27.01.2022, 09:47
Bingöl’de aracından inip işyerine doğru ilerleyen vatandaşın çatıdan düşen kar kütlelerinden saniyelerle kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan sebze halinde meydana geldi. Pikabıyla sebze haline gelen vatandaş, aracından indi ve bir işyerine doğru ilerlemeye başladı. Vatandaş, işyerinin kapısına gelir gelmez çatıda biriken kar kütlesi yere düştü. Şahıs kar kütlesinden saniyeler içinde kurtulurken o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.