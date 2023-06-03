Bingöl’de salep soğanı toplayan şahıslara 488 bin 630 lira para cezası kesildi

Bingöl’de salep soğanı toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira para cezası kesildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, ’nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvan türlerinin korunması’na yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, koruma altında ve endemik bir tür olan salep soğanı bitkisini yasa dışı olarak toplayan ve ticaretinin yapıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Bingöl merkez ilçe kırsalında durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde çuval içerisinde 3 bin 608 adet salep soğanı bitkisi ele geçirildi. Konu ile ilgili Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verilirken, şüpheli Ü.E. ve S.S. isimli şahıslar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda toplamda 488 bin 630 Türk lirası para cezası kesildi. Ele geçirilen salep soğanı bitkilerinin neslinin korunması amacıyla tekrardan doğaya ekileceği öğrenildi.