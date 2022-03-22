Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat personelimiz Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır” denildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Soylu paylaşımında:"Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.