Bingöl’de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

Bingöl’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-300 Karayolu’nda Pir Alibey KYK Kız Öğrenci Yurdu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif K.’ya (19) 34 RU 5344 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan genç kız tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.