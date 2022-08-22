banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'

Bingöl’de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bingöl’de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Asayiş 22.08.2022, 15:23
Bingöl’de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bingöl’de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Olay öğlen saatlerinde Ekinyolu bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Ekinyolu bölgesindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine Orman İşletme, Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ilıcalar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sürerken, söndürme çalışmalarına jandarma ve vatandaşların da katıldığı kaydedildi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu