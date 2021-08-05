Bingöl’de ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yanı sıra jandarma ve yöre halkının da desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Söz konusu bölgeye 20 personel, 1 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Yöre halkı ve jandarmanın da desteğiyle ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 8 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan Bingöl Valiliği, bugün açıkladığı kararla kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı bildirmişti.