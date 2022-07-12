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Bingöl’de orman yangını söndürüldü
Bingöl merkezdeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü.
Asayiş 12.07.2022, 10:17
Bingöl merkezdeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Elmalı köyünde çıktı. Ormanlık alanda dumanlar gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 10 personel sevk edildi. Yangının söndürülmesine, Orman İşletme İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra jandarma ve yöre sakinleri de destek verdi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.