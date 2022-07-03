Bingöl’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Döşekkaya köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi. Yangın, vatandaşların da desteğiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.