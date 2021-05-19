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Bingöl’de orman yangını 2 günde kontrol altına alınabildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Asayiş 19.05.2021, 10:24
Bingöl’de orman yangını 2 günde kontrol altına alınabildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyünde ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı köyün ormanlık alanında yangın çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 5 iş makinesi, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 20 yangın işçisi, İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yöre sakinlerinin de desteğiyle başlatılan yangın söndürme çalışmaları 2 gün sürdü. 2 günlük yoğun çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında yaklaşık 9 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.
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