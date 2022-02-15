Bingöl’de Ocak ayındaki kazalarda 53 kişi yaralandı

Bingöl’de Ocak ayı içinde meydana gelen 104 trafik kazasında 53 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak 2022’de Bingöl’de meydana gelen kazaları açıkladı. Buna göre, kent genelinde Ocak ayında 104 kazada 53 kişi yaralandı. Kazaların 38’i yaralanmalı, 66’sı ise maddi hasarlı olduğu kaydedildi.