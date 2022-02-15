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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Bingöl’de Ocak ayındaki kazalarda 53 kişi yaralandı
Bingöl’de Ocak ayı içinde meydana gelen 104 trafik kazasında 53 kişi yaralandı.
Asayiş 15.02.2022, 12:45
Bingöl’de Ocak ayı içinde meydana gelen 104 trafik kazasında 53 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak 2022’de Bingöl’de meydana gelen kazaları açıkladı. Buna göre, kent genelinde Ocak ayında 104 kazada 53 kişi yaralandı. Kazaların 38’i yaralanmalı, 66’sı ise maddi hasarlı olduğu kaydedildi.