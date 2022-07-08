Bingöl’de metruk binadaki yangın söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Derekul Caddesi 271. Sokak’ta bulunan metruk binada çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.