Bingöl’de korkutan deprem

Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’tan yapılan açıklamaya göre Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Solhan ilçesi Elbaşı kırsalında olan deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muş ve Batman’da da hissedildi.