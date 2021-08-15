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Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2021, 14:39
Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kargapazar köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi K. kontrolündeki 12 AT 479 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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