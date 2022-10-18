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Bingöl’de komisyon kararı olmadan ekmeğe zam yapan fırınlara ceza kesildi
Bingöl’de komisyon kararı olmadan ekmeğe zam yapan 11 fırına, 5 bin lira idari para cezası kesildi.
Asayiş 18.10.2022, 12:25
Bingöl’de komisyon kararı olmadan ekmeğe zam yapan 11 fırına, 5 bin lira idari para cezası kesildi.
Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Esnaf ve Sanatlar Odası Komisyonu kararı olmaksızın ekmeğe zam yapan 11 fırın işletmesine 5 bin lira idari para cezası kestiği belirtildi. Açıklamada, ekiplerin kent geneli denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.