Bingöl’de kayıp olan 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Bingöl’ün Genç ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, yaşlı adamın silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Genç’in Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Teyfik K.’nin ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ailenin haber vermesinin ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında, Teyfik K.’nin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, yaşlı adamın silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.