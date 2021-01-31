Bingöl’de kasık arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Bingöl polisinin narkotik köpeği ile yaptığı çalışmada bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kasık arasına gizlediği metamfetamin ve eroin ele geçirildi. Olayda uyuşturucuyla yakalanan ve taşıttığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmada D300 karayolu Bingöl-Elazığ istikametinde Narkotik Dedektör Köpeği İgor’un katılımıyla yapılan uygulama sonucunda Van-İzmir istikameti arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste yolcu olarak bulunan Y.E.Y. isimli şahsın kasık bölgesine gizlenmiş şekilde toplam ağırlığı 277 gram metamfetamin ile 3,02 gram eroin ele geçirilmiştir. Şahısla yapılan görüşmeler neticesinde uyuşturucu maddeyi kendisine aynı otobüste yolculuk yapmakta olan Ö.Ş.A. isimli şahsın taşıttığını, maddenin bu şahsa ait olduğunu ve İzmir’e naklettikten sonra kendisinden alacağını beyan etmesi üzerine şahıslar mevcutlu olarak sevk edildikleri Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu’ndan tutuklanarak Bingöl Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi.