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Bingöl’de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada

Bingöl’de kara yolunda bir grup taşlı sopalı kavga etti, o anlar ise cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Asayiş 27.05.2021, 13:33
Bingöl’de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada

Bingöl’de kara yolunda bir grup taşlı sopalı kavga etti, o anlar ise cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bingöl- Muş Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup kara yolunda kavga etmeye başladı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavga da , kara yolunda akan trafiğe rağmen taşlı sopalı kavga bir süre sürdü. Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavganın çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bittiği, şahısların ise bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
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