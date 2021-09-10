Son Dakika
Pierrot le Fou, Serseri Aşıklar... Yeni dalganın ikonik aktörü Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda
Erdoğan: Enflasyonu kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Bingöl’de jandarma komandolar Suriye’ye uğurlandı
Bingöl’de görevli jandarma komandolar düzenlenen törenle, dualarla Suriye’ye uğurlandı.
Asayiş 10.09.2021, 16:28
Bingöl’de görevli jandarma komandolar düzenlenen törenle, dualarla Suriye’ye uğurlandı.
Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan Mehmetçik, sınır ötesinde de görev sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Suriye görev gücünde yer alacak Bingöl İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye’ye uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanan jandarma komandolar, düzenlenen törenin ardından aileleriyle vedalaştıktan sonra Bingöl Havalimanına hareket etti.
Komandolar, dualarla Suriye’ye uğurlandı.