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Bingöl’de iki noktadaki orman yangınına müdahale sürüyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde iki noktada orman yangını çıktı, çok sayıda ekip müdahale çalışmalarına başladı.

Asayiş 26.06.2021, 11:25
Bingöl’de iki noktadaki orman yangınına müdahale sürüyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde iki noktada orman yangını çıktı, çok sayıda ekip müdahale çalışmalarına başladı.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri sınırlarında ormanlık alanlarda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki noktadaki yangını fark eden köy sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 25 yangın işçisi ve 5 iş makinesi gönderildi. Ekiplerin geceden itibaren müdahale ettiği yangını söndürme çalışmasının aralıksız sürdüğü aktarıldı. Yöre sakinleri ile ilçedeki ilgili kurumların da yangını söndürmek için destek verdiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklama da da orman yangınlarına iş makinesi desteğiyle ekipler tarafından müdahale edildiği belirtildi.
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