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Bingöl’de iki noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl’de iki noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Asayiş 17.10.2021, 16:08
Bingöl’de iki noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl’de iki noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yumaklı ve Kiğı ilçesine Baklalı köyünde orman yangını çıktı. Yangınları fark eden çevre sakinleri durumu belediye ve Orman İşletme İl Müdürlüğüne bildirdi. Yangın bölgelerine 20 personel, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar vatandaşların da desteğiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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