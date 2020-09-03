Bingöl’de genç kızın 4’üncü kattan düşme anı kamerada
BİNGÖL'DE BİR APARTMANIN 4'ÜNCÜ KATINDAKİ DAİRENİN BALKONUNDAN 17 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN DÜŞME ANI CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.
Bingöl’de bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan 17 yaşındaki genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sevk edildiği Elazığ’da tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, merkeze bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam balkonu silmeye çalışan 17 yaşındaki M.A., bu sırada dengesini kaybedip düştü ancak korkuluklara tutundu. Yakınlarının tutmaya çalıştığı M.A., bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı. Yaralanan kız çocuğu çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen M.A. ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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