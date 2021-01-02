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Bingöl’de el bombaları ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi
Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet el bombası ve çeşitli mühimmatlar ile malzemeleri ele geçirildi.
Asayiş 02.01.2021, 21:35
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Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet el bombası ve çeşitli mühimmatlar ile malzemeleri ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, ”Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 31 Aralık 2020 tarihinde Merkez ilçesi kırsalında Yıldırım - 9 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette tespit edilen plastik bidonlar içerisinde mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mühimmat ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.Operasyonda 5 adet el bombası, 200 adet 7,62 mm çapında fişek, 1705 adet 5,56 mm çapında fişek, 1 adet 25x40 cm çapında güneş enerji paneli, 20 metre elektrik kablosu ve 4 adet pil ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.
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