Bingöl’de diş hekimini darp ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan diş tabibi Hakan Göktaş’ı görevi başında darp ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “26.07.2022 günü saat 10.25 sularında ilimiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan diş tabibi Hakan Göktaş, görevi başında iken hasta tarafından darp edilmiştir. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmet olup, sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış çirkin bir eylemdir. Dolayısıyla doktorumuza karşı gerçekleşen bu şiddet olayı utanç vericidir. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle görev yapan çalışanımızın bu tür şiddet olayına maruz kalması asla kabul edilemez. Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde sunma gayretiyle çalışan ve hedefi sadece hastalara yardım etmek olan doktorumuza yönelik gerçekleşen bu saldırı bizleri derinden üzmüştür. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmış olup, saldırgan gözaltına alınmıştır. Başlatılan bu adli sürecin takipçisi olduğumuzu özellikle beyan ediyor, meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” denildi.