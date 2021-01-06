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Bingöl’de cinayet
Bingöl’de 35 yaşındaki bir şahıs, arazide ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Asayiş 06.01.2021, 15:21
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Bingöl’de 35 yaşındaki bir şahıs, arazide ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Olay, merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyenlik yapan Deniz A.’nın (35), sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Cesedi gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, inceleme yaptı. Ateşli silahla vurularak öldürülen şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Deniz A.’nın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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