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Bingöl’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl’deki İçpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Asayiş 23.10.2021, 13:31
Bingöl’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl’deki İçpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Ilıcalar beldesi İçpınar köyü ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesinde 30 orman personeli, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve jandarma da destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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