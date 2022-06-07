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Bingöl’de bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Bingöl’de kovanlarına bakmaya giden bir kişi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 07.06.2022, 17:52
Bingöl’de bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Bingöl’de kovanlarına bakmaya giden bir kişi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Yenibaşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden Hasan Kolatu, kovanlarına baktığı sırada arıların saldırısına uğradı. Arı sokması sonucu rahatsızlanan ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kolatu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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