Bingöl’de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Bingöl’de hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Fakülte Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. idaresindeki 38 JY 761 hafif ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.