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Bingöl’de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan ambulans yaptığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Asayiş 07.08.2021, 20:33
Bingöl’de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan ambulans yaptığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü Seyran mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl’e hasta bırakıp ilçeye dönen 12 AB 418 plakalı ambulans, yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada ambulans içinde bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları başka bir ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sağlık çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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