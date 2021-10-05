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Bingöl’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl’de, Muş Devlet Hastanesi’ne ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Asayiş 05.10.2021, 11:09
Bingöl’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl’de, Muş Devlet Hastanesi’ne ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan karayolu Masala mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesi’ne ait bir ambulans ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kaza ile birlikte ambulans şarampole yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Solhan ve Bingöl Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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