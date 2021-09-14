banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'

Bingöl’de ahır yangını

Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar beldesi Elmalı köyündeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay anında hayvanların bulunmadığı ahır kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 14.09.2021, 12:14
Bingöl’de ahır yangını

Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar beldesi Elmalı köyündeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay anında hayvanların bulunmadığı ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Elmalı köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dün akşam saatlerinde ahırdan alevlerin yükseldiğini fark eden yöre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına hem itfaiye hem de iş makinesi ile müdahale etti. Vatandaşların da desteğiyle çıkan yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırda çıkan yangında samanların da yandığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0