Bingöl’de ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde ikamet eden Abdullah Çetin, ceviz silkelerken ağaçtan düşüp yaralandı. Çetin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, evinin bahçesindeki cevizleri silkelemek için ağaca çıkan Abdullah Çetin, dengesini kaybederek yere düştü. Çetin’in ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.