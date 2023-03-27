Bingöl’de 76 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 1 gözaltı

Bingöl’de jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 76 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla, Ekinyolu yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet esnasında kamyonet içerisinde yapılan kontrolde toplam 470 bin adet boş makaron ve 76 kilo kıyılmış tütün ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.