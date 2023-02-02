Bingöl’de 73 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içinde yapılan aramada, 73 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet esnasında durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 73 kilo kıyılmış tütün ele geçirildiği kaydedildi.