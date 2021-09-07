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Bingöl’de 7 bin kök kenevir, 27 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 620 kök kenevir bitkisi ve 27 kilo esrar ele geçirildi.

Asayiş 07.09.2021, 11:09
Bingöl’de 7 bin kök kenevir, 27 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 620 kök kenevir bitkisi ve 27 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliğince yapılan açıklamada, İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesinde 4 farklı noktada uyuşturucu operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 Eylül 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tarla içerisinde yapılan aramada 4 farklı noktada toplam 7 bin 620 kök kenevir bitkisi ve tarla içerisinde kurutulmaya bırakılmış şekilde 27 kilogram kubar esrar bitkisi ele geçirilmiştir" denildi.

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