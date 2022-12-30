Bingöl’de 54 adet yeşil reçeteli kapsül ve metamfetamin aparatı ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince yol kontrol noktasındaki durdurulan bir araçta yapılan aramada, 54 adet yeşil reçeteye tabi Lyrıca marka kapsül ve 1 adet metamfetamin kalıntıları olan (bong) uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde, Genç ilçesinde bulunan Küpar yol kontrol noktasında yapılan araç kontrolü esnasında araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yapılan arama sonucunda; 54 adet yeşil reçeteye tabi Lyrıca marka kapsül, 1 adet metamfetamin kalıntıları olan (bong) uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet uyuşturucu madde içmek amacıyla kullanılan özel olarak yapılmış cam şişe ele geçirilmiştir” denildi.