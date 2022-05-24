Bingöl’de 29 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından haince şehit edilen 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993’te acemi birliklerini tamamlayan ve Malatya’daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 er, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. 33 şehidin 29’uncu yılı nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Bingöl-Elazığ karayolunda bulunan şehitlik anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Vali Vekili Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal, anıta çelenk bıraktı.

Törende şehitlerin anıtına il protokolü tarafından karanfil bırakılırken, 33 şehit adına tekmil getirildi.

Bingöl- Elazığ karayolunda 33 şehidin anıtın yenilenmesinde destek sunan Mevlüde Kan’a Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan tarafından plaket verildi.

Anma töreninde konuşan BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, “Biz şehitlerimizi unutmamak, unutturmamak için her yıl 24 Mayıs’ta burada anma programı düzenleniyoruz. Anma programı yaparak asla acıları tazelemek amacında değiliz. Buradaki amacımız, Türkiye’mizin geçmiş olduğu karanlık günleri gelecek nesillerimize hatırlatmak ve ülkemizin nereden nereye geldiğini anımsatmaktır” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan personel Teğmen Ahmet Genç ise, "Bingöl ili dağlık yapısı ve genel koşulları sebebiyle 80’li yıllardan beri PKK terör örgütü tarafından kullanılmaya uygun bir arazi olarak seçilmiştir. İlimiz Diyarbakır, Tunceli, Muş, Elazığ, Erzurum illerinin kesişim noktasıdır. Bingöl ismi, terörün ortaya çıkmaya başladığından beri sık sık gündeme gelmiş, çok sayıda askerini, polisi, askerini, öğretmenini, vatandaşını şehit vermiştir. Türkiye üzerinde çıkar sağlamak isteyen ülkelerin destek ve teşvikleriyle günümüze kadar silahlı terörist faaliyetlerini sürdüren örgüt, bugüne kadar yaklaşık 30 bin insanımızın ölümüne, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar ekonomik kayba ve sosyal yaraların açılmasına neden olmuştur. Ancak bölücü terör örgütü tüm çabalarına rağmen hain emellerine ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır” şeklinde konuştu.

Anma töreni İl Müftüsü Mustafa Topal’ın duaları ile sona erdi.