Bingöl’de 24 kişiye yasa dışı ve kaçak avcılıktan dolayı 57 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de 1 Ocak 2022’den bu yana yasa dışı ve kaçak avcılıktan dolayı 24 kişiye 57 bin TL para cezası kesildi.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yasa dışı ve kaçak avcılık denetimlerini kararlıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2022’den bu yana yasa dışı ve kaçak avcılık yapan 24 şahsa işlem yaptı. Yasa dışı avlanan 17 kişiye 23 bin 945 TL idari para cezası, 7 kişiye de 33 bin 50 TL tazminat cezası kesildi. 24 kişiye toplamda 57 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini de bildirdi.