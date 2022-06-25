Bingöl’de 21 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarlada ekili vaziyette 21 bin 66 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, tarlada ekili vaziyette 21 bin 66 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.