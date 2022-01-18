Bingöl’de 2021 yılı içindeki kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

Bingöl’de 2021 yılı içinde meydana gelen birçok trafik kazası KGYS’ye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2021 yılında Bingöl’de meydana gelen birçok trafik kazasının KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntülerini paylaştı. Görüntülerde havalimanı kavşağı, Bingöl- Genç çevre yolu, Bahçelievler Mahallesi gibi noktalardaki kazalar görülüyor.

KGYS’ye yansıyan kazalardan biri ise Çapakçur köprüsü girişinde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesi’nde hızla gelen hafif ticari bir araç, köprüye doğru seyir halinde olan başka bir otomobile hızla çarptı. Kazada hafif ticari araç, yol ortasında yan yattı.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından edinilen bilgilere göre, Bingöl’de 2021 yılı içinde toplamda bin 141 kaza meydana geldi.

Bu kazalarda 14 kişi hayatını kaybederken, bin 21 kişi yaralandı.