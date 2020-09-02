Bingöl’de 2 ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı, 1 alanda devam ediyor
BİNGÖL’ÜN GENÇ İLÇESİNDE DÜN İTİBARİYLE BAŞLAYAN VE ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Bingöl’de 3 farklı ormanlık alanda çıkan yangından 2’si kontrol altına alındı, 1’inde ise söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangınlar, Ilıcalar Beldesi ve Yayladere ilçesine bağlı Kalkanlı köyü ile Genç ilçesi Kavaklı köyündeki ormanlık alanlarda çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ilıcalar Beldesi ile Yayladere ilçesindeki yangınlar diğer kurumların da verdiği desteklerle söndürüldü.
Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan yangın ise sürüyor. İlk başta bölge sakinleri tarafından müdahale edilen yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 iş makinesi, Genç Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, 2 su tankı ile 20 işçi müdahale yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Diğer kamu kurumlarının da destek verdiği yangının kontrol altına alınmasına çalışıldığı bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Ilıcalar ve Yayladere orman yangınları söndürülerek tamamen kontrol altına alınmıştır. Genç ilçesi Servi bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir"denildi.
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