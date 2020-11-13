Bingöl’de 2 ayrı noktada tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Bingöl kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı noktada toprağa gömülü 50 kilogram patlayıcı ile uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Operasyonda doçka namlusu ile çok sayıda mühimmatta ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Merkez ilçe kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 3 farklı noktada icra edilen Yıldırım- 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 2 adet büyük tüple hazırlanmış, 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği, diğer noktada yapılan arazi aramasında ise meşelik, sık ormanlık alan içerisinde kayalık alana gizlenmiş vaziyette 1 adet mavi jelikan bidon içerisinde silah mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların 1 adet doçka namlusu,150 adet 14.5 mm doçka mermisi,150 adet doçka mermisine ait boş mayon, 1 adet kütüklük ve 4 adet boş şarjör kılıfı olduğu bildirildi.