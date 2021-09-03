banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!

Bingöl’de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Asayiş 03.09.2021, 12:24
Bingöl’de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı ve Düzağaç köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolay orman yangını çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Hızlı bir şekilde yangın bölgelerine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel sevk edildi. Bölgedeki yangın, ekiplerin uğraşları sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yorumlar (0)
31°
açık