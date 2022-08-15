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Bingöl’de 197 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de jandarmanın icra ettiği operasyonda, 6 tarla içinde toplamda 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 15.08.2022, 09:27
Bingöl’de 197 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de jandarmanın icra ettiği operasyonda, 6 tarla içinde toplamda 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde, 197 bin 756 kök Kenevir Bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.

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