Bingöl’de 10 bölge 1 yıl süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl’de terörle mücadele kapsamında 10 bölge, 1 yıl süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Koordinatları belirtilen bölgelerin, terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 01.01.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerinin ise, “Genç ilçesi Sağgöze, Yağmur Deresi ve Galol Tepe mevkii tepki, Yayladere-Kırköy Ormanları, Merkez Ortaçanak Mevkii, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesi Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, Maltepe Vadisi, Karlıova ilçesi Karacehennem Ormanları mevkii” olduğu açıklandı.