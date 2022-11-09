Bingöl’de 10 ayda 957 trafik kazası meydana geldi

Bingöl’de ocak ve ekim ayları arasında 957 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 787 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl’ün Ekim ayı kaza istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, Ekim ayı içinde 130 kazanın meydana geldiği bildirildi. Ekim ayında ölümlü- yaralanmalı kaza sayısının 74, maddi hasarlı kaza sayısının da 56 olduğu bilgisi yer alırken, bu kazalarda 111 kişi yaralandı.

Yine açıklanan istatistikler ocak ve ekim ayları arasında meydana gelen kaza sayısının 957 olduğu belirtildi. 10 ayda meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza 495, maddi hasarlı kaza sayısı ise 462 oldu.

10 ay içinde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 787 kişi de yaralandı.